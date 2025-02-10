Зеленский сказал слова, которые не понравятся Орбану

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине и планирует продолжить военную агрессию на другие страны. По словам Зеленского, в этом списке также присутствует Венгрия, которая во главе с премьер-министром Виктором Орбаном ведет самую пророссийскую политику в ЕС.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

Владимир Зеленский в интервью для ITV News высказал предположение о главной цели Путина, заключающейся в возвращении территорий, которые когда-то были под контролем СССР, в частности Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и даже Венгрию.

"Он просто хочет нас убить... Он пойдет дальше. Даже Венгрия, иногда о чем-то говорящая, которая балансирует между Украиной и Россией официально. Они не знают до конца, куда дальше пойдет Путин. Это его цель — вернуть Советский Союз, влияние Российской империи на мир. Вернуть те времена", — сказал Зеленский.

Как объясняет президент, Путин "просто хочет нас убить", поэтому его нужно остановить. Зеленский считает, что прекращение огня без гарантий безопасности будет проигрышем для всех.

Также президент подчеркнул, что плохое соглашение от президента США Дональда Трампа для окончания войны не будет выгодно ни Украине, ни Соединенным Штатам.

"Ему не выгодна победа Путина. Если будет противостояние, не дай Бог, позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира. Он никогда не остановится", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах об Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на идею Трампа вынудить Путина к переговорам.