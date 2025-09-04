Зеленский сделал заявление о территориальных уступках Украины, ради установления мира

Территориальные уступки Украины, на которые украинцы не могут согласиться, приведут лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не станет сильной. Такое мнение в интервью изданию Le Point высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент напомнил, что Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга.

"В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, европейцам следует мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался его первоначальный план – захватить всю Украину.

"Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он использовал бы ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, то пострадает от действий России", – отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу и где будет проходить ее восточная граница.

Читайте также на портале "Комментарии" — в августе президент США предоставил российскому диктатору "2-3 недели" для достижения результатов в мирных переговорах с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует выяснить у Дональда Трампа, когда именно истекает этот срок. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Дании.



