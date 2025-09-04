Зеленский сделал заявление о территориальных уступках Украины, ради установления мира

Рубрики
Территориальные уступки Украины, на которые украинцы не могут согласиться, приведут лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не станет сильной. Такое мнение в интервью изданию Le Point высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент напомнил, что Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга.
По словам Зеленского, европейцам следует мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался его первоначальный план – захватить всю Украину.
Он подчеркнул, именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу и где будет проходить ее восточная граница.
