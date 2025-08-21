Зеленский сделал заявление о месте встречи с Путиным

Украина подтверждает, что готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. В то же время, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. Такое заявление во время общения с представителями СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если "русские" не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если "русские" не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это", — акцентировал президент.

Зеленский отмечает, что США считают, что Путин должен согласиться сначала на двустороннюю встречу с президентом Украины, а затем на трехстороннюю с президентом США Дональдом Трампом.

"Должен согласиться, потому что если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Итак, сейчас должен быть шаг от российской стороны", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины считает, что будет справедливо, если данная встреча была в нейтральной Европе. По его словам, это поддерживают и европейские лидеры, потому что война в Украине и на Европейском континенте.

"Встречи в Москве не может быть", — подчеркнул он.

