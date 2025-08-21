Зеленский сделал заявление о месте встречи с Путиным

Рубрики
Украина подтверждает, что готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. В то же время, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. Такое заявление во время общения с представителями СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский отмечает, что США считают, что Путин должен согласиться сначала на двустороннюю встречу с президентом Украины, а затем на трехстороннюю с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины считает, что будет справедливо, если данная встреча была в нейтральной Европе. По его словам, это поддерживают и европейские лидеры, потому что война в Украине и на Европейском континенте.
