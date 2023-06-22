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Зеленский сделал заявление о контрнаступлении – посоветовал вспомнить то, что было осенью

Президент Украины предупредил - настоящее наступление ВСУ еще впереди, идет только подготовка

22 июня 2023, 15:52 comments1803
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники на фронте сейчас действительно не продвигаются быстро. Но, если вспомнить, осенью 2022 года многие тоже говорили, что украинские войска потеряли импульс и остановились, но потом ВСУ прибавили. Тогда осеннее контрнаступление тоже начиналось подобным образом. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "BBC" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении – посоветовал вспомнить то, что было осенью

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями.


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"Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется — победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", — отметил Владимир Зеленский.

Президент не стал оценивать способность россиян противостоять украинской армии. Однако, по его мнению, россияне готовы совершать катастрофы больших масштабов, как подрыв Каховской ГЭС. Но этим они уж точно не остановят украинцев, а только вызовут еще больше агрессии по отношению к себе.

Отметим, сегодня в экстренном видеообращении к украинцам и мировой общественности президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС – у Путина тут же отреагировали.

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Ранее "Комментарии" писали — главные нюансы наступательной операции – почему ожидания украинцев оказались завышенными.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-65963080
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Обсуждения

Південно-північний міст

22 июня 2023, 16:29

Україна на 100% залежить від західного постачання боєприпасів. А велика проблема, та ще в такій кількості для заходу. Тому треба воювати і накопичувати.

Ігор

22 июня 2023, 15:06

Маріуполь ГЕС ЗАЕС ... жодні катастрофи не зупиняти цієї бійні на знищення. Юдейська з пропаганда спрацювала ефективно. Це не покора перед катастрофами, це люта лють на знищення, лють православного Каїна до Авеля. Каїн ніколи не зміриться з існуванням поруч Московії. Це війна на знищення. Або знищити іншого або загинути самому і потягнути за собою всю країну. Будь-який мир тимчасовий.


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