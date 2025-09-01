Зеленский сделал заявление о дедлайне для Путина

Страна-агрессор продолжает подавать сигналы о продолжении войны, хотя в настоящее время должна была бы быть готова к переговорам на уровне лидеров, как это предполагалось почти две недели назад на переговорах в Вашингтоне. Такое заявление в традиционном вечернем видеообращении сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Украина, безусловно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия, — это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них — именно об этом. Сейчас, во время своего визита в Китай, Путин снова будет выкручиваться — это его спорт №1", — отметил глава государства.

Он напомнил, что "все в мире заявляли, что надо прекратить огонь": и Китай, и Индия, и другие лидеры, которые, как отметил Зеленский, сейчас тоже на саммите в Китае, как и российский диктатор.

Президент Украины вспомнил о заявлении Папы Римского, поблагодарив его за принципиальную позицию. Владимир Зеленский отметил, что единственный, кто хочет войны, — это Россия. Поэтому нужно усиливать давление на Россию. Киев рассчитывает, что никто не будет терпеть затягивание войны.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на сильную позицию США, Европы, стран "двадцатки".

путинский режим проводит многовекторные информационные усилия, направленные на сдерживание поддержки Украины Западом и подрыв участия Европы в мирном урегулировании. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, Кремль в последнее время активизировал три риторические линии, направленные на влияние на принятие решений Западом в пользу Кремля: обвинения европейских государств в затягивании войны в Украине, угрозы ядерным оружием западным государствам и утверждения о неизбежности победы России в Украине.




