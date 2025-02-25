Зеленский сделал заявление для украинцев после разговора с Трампом

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с главой Белого дома Дональдом Трампом во время саммита G7, назвал разговор "хорошим" и выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "ЕП".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, 24 февраля в день третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялось заседание G7.

"Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады", – заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Канаду за организацию этой встречи.

Также украинский лидер выразил надежду, что Соединенные Штаты, как ключевой партнер Киева, продолжат поддержку наподобие других партнеров.

Владимир Зеленский подчеркнул, сейчас крайне важно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".

Ранее "Комментарии" писали – у Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру.



