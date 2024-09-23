Зеленский сделал важное заявление: "решается, что будет дальше в этой войне"

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешней осенью будет решено, что будет дальше в войне в Украине. По его словам, партнеры должны усилить позиции нашей победы в войне против России.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал момент, который решит будущее войны. По его словам, именно сейчас определяется, каким будет наследие нынешнего поколения мировых лидеров.
Вечером 22 сентября Зеленский посетил Пенсильванию, ставшую началом его визита в США. Следующими станут Нью-Йорк и Вашингтон. По словам президента Украины, он планирует во время тура по Соединенным Штатам встретиться с лидерами G7, Европы, Глобального юга и руководителями международных организаций. Кроме того, Зеленский отметил также "очень весомые встречи" с представителями США.
Ожидается, что на этих встречах с мировыми лидерами будет обсуждаться план победы Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал следующую неделю определяющей для войны в Украине. По его словам, чтобы остановить российскую агрессию, необходима решительность международных партнеров.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры в формате Саммита мира. В Кремле отреагировали на сообщение президента Украины отказом от участия в подобных мероприятиях, которые могли бы завершить войну.
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