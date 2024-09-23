Зеленский сделал важное заявление: "решается, что будет дальше в этой войне"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешней осенью будет решено, что будет дальше в войне в Украине. По его словам, партнеры должны усилить позиции нашей победы в войне против России.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал момент, который решит будущее войны. По его словам, именно сейчас определяется, каким будет наследие нынешнего поколения мировых лидеров.

"Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции как нужно для нашей победы, общей победы — для действительно справедливого мира", — сказал президент.

Вечером 22 сентября Зеленский посетил Пенсильванию, ставшую началом его визита в США. Следующими станут Нью-Йорк и Вашингтон. По словам президента Украины, он планирует во время тура по Соединенным Штатам встретиться с лидерами G7, Европы, Глобального юга и руководителями международных организаций. Кроме того, Зеленский отметил также "очень весомые встречи" с представителями США.

Ожидается, что на этих встречах с мировыми лидерами будет обсуждаться план победы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал следующую неделю определяющей для войны в Украине. По его словам, чтобы остановить российскую агрессию, необходима решительность международных партнеров.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры в формате Саммита мира. В Кремле отреагировали на сообщение президента Украины отказом от участия в подобных мероприятиях, которые могли бы завершить войну.

