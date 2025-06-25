Зеленский сделал первое заявление после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили вопросы прекращения огня и достижения мира.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

25 июня Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Гааге, где завершился саммит НАТО. После разговора президент Украины опубликовал заявление в социальных сетях, в котором кратко подвел итоги.

"Длительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам", — написал Зеленский.

Президент отметил, что детали разговора с Трампом будут объявлены со временем. По словам Зеленского, встреча с президентом США касалась попыток окончить войну в Украине.

"Говорили о том, как достичь прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – впоследствии", — добавил президент.

Встреча Зеленского и Трампа длилась около 50 минут и была длиннее, чем предполагалось программой. После разговора лидеров Украины и США было запланировано совместное общение с прессой, однако оно не состоялось.

Перед встречей Трамп назвал Зеленского "хорошим парнем" и заявил, что они будут обсуждать вопросы войны в Украине. Последний раз президенты виделись в Ватикане на похоронах Папы Римского. Между Зеленским и Трампом должна была пройти встреча в Канаде на саммите "Группы семи" в начале июня, однако президент США досрочно покинул международный форум.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите НАТО было принято историческое решение, которое было внесено в совместную декларацию.