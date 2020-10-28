Зеленский сделал очередное кадровое назначение

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Владимир Лавский
Владимир Зеленский назначил Тараса Цюцюру руководителем Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины.
Напомним, до этого руководил органами в регионе Игорь Вуив, который был отправлен в отставку в сентябре этого года.
Тарас Цюцюра на протяжении длительного времени работал на Волыне. В частности, с 2015 года он был первым заместителем начальника Службы безопасности в регионе.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский уверен, что наша страна может провести Олимпийские игры.
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