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Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Президент Украины назначил Тараса Цюцюру руководителем СБУ в Хмельницкой области

сегодня, 18:31
Автор:

Владимир Лавский

Владимир Зеленский назначил Тараса Цюцюру руководителем Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Напомним, до этого руководил органами в регионе Игорь Вуив, который был отправлен в отставку в сентябре этого года. 

Тарас Цюцюра на протяжении длительного времени работал на Волыне. В частности, с 2015 года он был первым заместителем начальника Службы безопасности в регионе.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский уверен, что наша страна может провести Олимпийские игры.

"Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру, делать все возможное, чтобы Украина развивалась. Вот и сейчас я хочу понять: что нужно сделать, чтобы провести Олимпийские игры. Украина может провести Олимпиаду. Надо в ближайшее время это все обдумать, решить все шаги и посоветоваться с соседними странами, чтобы сделать совместную заявку. Украине нужен спортивный Оскар, нам нужна правильная цель", — заявил Зеленский. 


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