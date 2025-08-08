Зеленский сделал новое заявление об освобождении оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий вооружённым путём больше невозможно. Украинский лидер считает, что необходимо искать дипломатические пути. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph", цитируя заявление главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Только четверть украинцев хотят бороться с Россией до конца, согласно опросу Gallup, опубликованному в четверг, что свидетельствует о резком падении веры общественности в достижение победы", — отмечается в статье.

При этом в материале говорится, что Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, если это приведет к окончанию войны. В то же время, это возможно только при условии, что не будет допущено международного признания контроля России над какими-либо оккупированными территориями.

"Это связано с тем, что Конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав страны или мириться с нарушением ее территориальной целостности", — пишет издание.

