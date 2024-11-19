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Зеленский сделал новое заявление о ядерной доктрине России

Россияне обновили ядерную стратегию, но так и не представили мирный план, отметил президент.

сегодня, 18:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Определение условий применения Россией ядерного оружия, связанных с запуском баллистических ракет по его территории, свидетельствует о намерении российского диктатора Владимира Путина затягивать войну, а не стремление к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Зеленский сделал новое заявление о ядерной доктрине России

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства отреагировал на предположение, что разрешение Украине наносить дальнобойные удары западным оружием и российские угрозы применить ядерное оружие могут спровоцировать Третью мировую войну.

Зеленский отметил, что тысяча дней полномасштабной войны России против Украины является достаточным доказательством того, что Путин не стремится к миру. Напротив Россия продолжает убивать мирных жителей Украины даже сегодня.

"И особенно в этот день они представили стратегию по ядерному оружию. Зачем? Они не представили мирную стратегию. Вы слышали об этом? Вы читали об этом? Конечно, нет!" – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Путин не ограничивается лишь желанием уничтожить Украину, а стремится нанести ущерб и другим странам, в частности, членам НАТО.

"Путин хочет войны как можно дольше", – подчеркнул Зеленский, добавив, что российский диктатор пытается разрушить фундаментальные принципы и ценности.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что, несмотря на российские заявления о ядерном оружии, страны G20, проводящие встречу в Бразилии, не отреагировали на эти угрозы.

"Итак, какой должна быть стратегия, если даже страны G20 не имеют никакой сильной стратегии? Наша стратегия состоит в том, чтобы быть сильными. И когда Путин даже говорит, мы должны говорить о ядерном оружии... Мир должен представить ответ для повестки дня , действительно сильный ответ: что они будут делать, если Путин применит нечто похожее на это оружие", – подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что понимает только прямой контакт, а не голоса из прессы



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