Зеленский сделал новое заявление о возможности ухода ВСУ с украинских территорий

Украинский флаг – это цель и мечта для наших людей на временно оккупированных территориях. Украинцы точно знают, что Украина не подарит свою землю оккупанту ни при каких обстоятельствах. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем выступлении во время торжеств ко Дню Государственного флага заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Этот флаг — это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают — мы свою землю не подарим оккупанту", — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общим мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

"Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно", — добавил глава государства.

