Президент Украины Владимир Зеленский призвал дождаться президентских выборов в США, прежде чем делать выводы по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны этой страны. В интервью индийским СМИ он отметил, что будущая политика США по отношению к Украине будет зависеть от результатов выборов.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На вопрос о том, изменится ли поддержка Украины, если Дональд Трамп станет президентом, Зеленский отметил, что нужно дождаться ноября. Он также упомянул об их едином телефонном разговоре во время войны, во время которого Трамп выразил желание поддерживать независимость Украины и стремление к завершению войны.

"Но я не получил никаких сигналов от его команды о том, или, собственно, от него, потому что у нас был один двусторонний разговор… Во время войны у нас был один телефонный разговор. И я слышал месседжи только, что он будет поддерживать Украину, что он стремится остановить войну, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной. Вот все месседжи, которые я получил от него напрямую", — сказал Зеленский.



Зеленский подчеркнул, что пока невозможно делать прогнозы и стоит дождаться выборов, чтобы увидеть, какой будет ситуация тогда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина предотвратила большое наступление России . Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря военной операции в Курской области Украина смогла сорвать наступление России на Сумскую область. По словам Зеленского, Кремль готовил наступление на Сумщину после того, как ВСУ остановили попытку России захватить Харьков.

Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ рассказал о причинах украинского наступления на территорию России и боях в Курской области. По словам президента, Россия подготовила вторжение на Харьковщину, во время которого хотела захватить областной центр — Харьков. Однако после того, как украинские военные остановили наступление РФ, Москва планировала новую атаку.

