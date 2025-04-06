Зеленский сделал громкое заявление после ракетного удара и упрекнул США

Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины, использовав для этого носители в акватории Черного моря, чем нарушила договоренности о прекращении огня на море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 6 апреля.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия сознательно не соглашается на безусловное прекращение огня, ведь стремится оставить за собой возможность наносить удары с моря по украинским городам и портам. Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на море — это не только вопрос судоходства и продовольственных поставок, но прежде всего вопрос безопасности и шаг к миру.

"Прекращение огня на море — это не только о свободном судоходстве и снабжении продовольствием морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Путин не хочет заканчивать войну — он ищет, как оставить себе возможность разжечь войну в любой момент с еще большей силой", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Россию можно остановить только из-за усиления давления: расширения оборонных возможностей Украины, поддержания санкционного режима и политического единства международного сообщества.

"Если прекращение огня — то безусловно и такое, что вообще не позволяет уничтожать жизнь. Украина согласилась на предложение Америки, предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов — до сих пор ее нет, — ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, желающих мира", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский раскритиковал США из-за слабости . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, умалчивающие российские преступления на войне в Украине, в частности, недавний удар по Кривому Рогу, проявляют слабость и подстрекают Россию продолжать войну.

Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил благодарность странам, которые не закрыли глаза и выразили четкую позицию по поводу неприятия российского террора. По его словам, умолчание российских преступлений только подпитывает российского диктатора Владимира Путина продолжать военную агрессию. Президент назвал такую позицию слабой.

