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Зеленский считает, что Макрон тратит время на Путина

Украинский президент утверждает, что президент Франции тратит время на разговоры с главой Кремля.

сегодня, 13:30
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон зря тратит время на разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Зеленский считает, что Макрон тратит время на Путина

Президенты Украины и Франции Фото из открытых источников

Президент Украины недавно дал интервью нескольким изданиям из Италии, где критически отнесся к разговорам Макрона с Путиным.


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"Это бесполезный диалог. По правде говоря, Макрон тратит время", — сказал Зеленский и добавил, что " пришел к выводу, что мы не можем изменить отношение России. Это им решать, сотрудничать ли с международным сообществом".

Зеленский неоднократно критиковал президента Франции за бесполезные разговоры с Путиным. Как заявил Макрон, он не разговаривал с российским диктатором с сентября прошлого года и подтвердил эти слова на Мюнхенской конференции по безопасности, где отметил, что сейчас не время для диалога.

Несмотря на такие заявления Эммануэля Макрона, президент Франции отметил, что хочет поражения России, но не ее "уничтожения". Также Макрон добавил, что не видит в России альтернатив Путину.

Во время разговора с итальянскими СМИ, Зеленский также ответил на беспокойство США о возможной поставке оружия в Россию из Китая. По мнению президента Украины, Китай сохранит свой "прагматический подход" и постарается не участвовать в войне, чтобы не спровоцировать "Третью мировую".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины сделал предложение премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Также "Комментарии" писали, что Турция ответила на предупреждение США об экспорте военных товаров в Россию.



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Источник: https://www.politico.eu/article/zelenskyy-macron-wasting-time-putin-talks-russia-ukraine-munich-security-conference-kremlin-silvio-berlusconi/
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