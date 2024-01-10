Зеленский резко высказался о Путине: призвал "закончить" президента РФ

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Slava Kot
Владимир Зеленский высказался о Путине в Литве. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможном давлении со стороны партнеров о необходимости начать переговоры с Путиным об окончании войны. Зеленский объяснил необходимость и дальше давить на Путина.
Владимир Зеленский совершил визит в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Во время переговоров Зеленский объяснил, что Путин хочет и дальше продолжать военную агрессию и не только в Украине, но и за ее пределами. Президент в качестве примера напомнил угрозы Путина другим странам и объяснил причины остановить российского диктатора.
Также президент Украины пояснил, что от союзников нет давления на необходимость переходить на переговоры с Россией.
Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ, который назвал следующие страны, с которыми Россия хочет начать войну.
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