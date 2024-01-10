Зеленский резко высказался о Путине: призвал "закончить" президента РФ

Владимир Зеленский высказался о Путине в Литве. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможном давлении со стороны партнеров о необходимости начать переговоры с Путиным об окончании войны. Зеленский объяснил необходимость и дальше давить на Путина.

Владимир Зеленский совершил визит в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Во время переговоров Зеленский объяснил, что Путин хочет и дальше продолжать военную агрессию и не только в Украине, но и за ее пределами. Президент в качестве примера напомнил угрозы Путина другим странам и объяснил причины остановить российского диктатора.

"Мне кажется, что нужно обратить внимание на риторику президента РФ. Он не собирается останавливаться… российский президент пока не разрушит Украину, он не успокоится. Мы должны понимать, что Литва, Латвия, Эстония, Молдова – они могут быть следующими, если мы не выдержим. Недавно он начал говорить о Финляндии и Узбекистане", — сказал Зеленский и добавил, что Путин " не закончит это, пока мы все вместе не закончим его".

Также президент Украины пояснил, что от союзников нет давления на необходимость переходить на переговоры с Россией.

"О прекращении нашей защиты, не сказал бы о прекращение боевых действий. Пока нет, есть разные голоса. Я в медиа их слышал и знаю. Но от партнеров я их лично не слышал", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам.

Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ, который назвал следующие страны, с которыми Россия хочет начать войну.

