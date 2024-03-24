Зеленский резко реагирует на заявления Путина о причастности Украины к теракту в Москве

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение Кремля, в котором российская пропаганда обвинила Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холл". Зеленский заметил, что россияне могли остановить в России любых террористов, в том числе и Путина, но готовы "молча умирать".



Владимир Зеленский назвал Путина ничтожным. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на теракт в Москве, где произошла стрельба в "Крокус Сити Холл". Путин и его соратники активно начали распространять пропаганду о якобы причастности Украины.

"Случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы", — отвечает президент Украины.

Зеленский объясняет, что россияне пришли на украинскую территорию и уничтожают наши города, пытают и насилуют людей, но во всем обвиняют Украину и не обращают внимания на проблемы, происходящие в России.

"Это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, сутки молчал — думал, как к этому привлечь к Украине. Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов", — говорит Зеленский.

По словам президента, пока россияне молчат и готовы "умирать в "крокусах"" без вопросов к своим спецслужбам, Путин и дальше будет сохранять власть в России и использовать подобные ситуации для себя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев выдал очередную ахинею о массовом расстреле в Москве.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ заявили, что "заказчики" теракта в "Крокус Сити Холл" — США и Великобритания.