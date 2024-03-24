Зеленский резко реагирует на заявления Путина о причастности Украины к теракту в Москве

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение Кремля, в котором российская пропаганда обвинила Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холл". Зеленский заметил, что россияне могли остановить в России любых террористов, в том числе и Путина, но готовы "молча умирать".
Владимир Зеленский назвал Путина ничтожным. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на теракт в Москве, где произошла стрельба в "Крокус Сити Холл". Путин и его соратники активно начали распространять пропаганду о якобы причастности Украины.
Зеленский объясняет, что россияне пришли на украинскую территорию и уничтожают наши города, пытают и насилуют людей, но во всем обвиняют Украину и не обращают внимания на проблемы, происходящие в России.
По словам президента, пока россияне молчат и готовы "умирать в "крокусах"" без вопросов к своим спецслужбам, Путин и дальше будет сохранять власть в России и использовать подобные ситуации для себя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев выдал очередную ахинею о массовом расстреле в Москве.
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ заявили, что "заказчики" теракта в "Крокус Сити Холл" — США и Великобритания.
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