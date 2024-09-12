Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" окончания войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "театром" бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. По словам Зеленского, эта инициатива Китая и Бразилии деструктивна, создана с учетом интересов России и без уважения к Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал бразильско-китайский "мирный план" окончания войны в Украине. По словам президента, Китай и Бразилия должны показать, что они сильные страны, а не становиться на сторону России.
Президент отметил, что Китай и Бразилия не обсуждали свой "мирный план" с Украиной, выдвинув его после консультаций с РФ. По словам Зеленского, такие заявления обеих стран не уважают территориальную целостность Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал другие краны присоединиться к бразильско-китайскому "мирному плану" окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на возможность закончить войну в Украине из-за мирных переговоров.
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