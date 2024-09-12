Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "театром" бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. По словам Зеленского, эта инициатива Китая и Бразилии деструктивна, создана с учетом интересов России и без уважения к Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал бразильско-китайский "мирный план" окончания войны в Украине. По словам президента, Китай и Бразилия должны показать, что они сильные страны, а не становиться на сторону России.

"Китайско-бразильское предложение – это также деструктив, это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне: "Почему вы решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине? Что это за взор? Посередине чего? Мы не воюем посредине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян, показать, что вы сильные страны"", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Китай и Бразилия не обсуждали свой "мирный план" с Украиной, выдвинув его после консультаций с РФ. По словам Зеленского, такие заявления обеих стран не уважают территориальную целостность Украины.

"Как можно предлагать? Вот мы предлагаем, вот наша инициатива, ничего нас не спросив. А Россия здесь включается и говорит, мы поддерживаем бразильско-китайскую инициативу. Мы же не дураки, зачем этот театр? Вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули эту инициативу, и говорите, давайте такую инициативу. Это точно не о справедливости, не о ценностях, это точно без уважения к Украине. Точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят Китай и Бразилия", — подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал другие краны присоединиться к бразильско-китайскому "мирному плану" окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на возможность закончить войну в Украине из-за мирных переговоров.