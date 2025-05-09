logo

BTC/USD

103136.18

ETH/USD

2306.25

LTC/USD

98.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский раздражает Трампа: Портников назвал причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский раздражает Трампа: Портников назвал причину

Виталий Портников назвал Дональда Трампа "эмоциональным вампиром", которому нужны такие люди, как Владимир Зеленский.

сегодня, 15:33 comments1113
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что президента США Дональда Трампа раздражает Владимир Зеленский из-за сильного сходства с ним. По словам Портникова, когда Трамп смотрит на Зеленского, он видит себя, но молодого.

Зеленский раздражает Трампа: Портников назвал причину

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Виталий Портников в интервью программе "Есть вопрос" высказал свое мнение относительно отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Портников предполагает, что Трамп "эмоциональный вампир", живущий на эмоциях.

"Его действительно раздражает не только Украина, но и раздражает Зеленский, потому что он будто смотрит в люстру и видит там себя молодого. Люди типа Зеленского, Трюдо, Джонсона могут вызвать эмоции, а Трамп живет на эмоциях. Он эмоциональный вампир. Такие люди бьют тарелки в супружеской жизни", – говорит политический обозреватель.

Портников считает, что Трамп относится к Зеленскому так же как он относился к экс-премьеру Канады Джастину Трюдо. Как пример, Портников указывает, что новым лидером Канады стал Марк Карни, который говорит те же вещи, что и Трюдо, но для Трампа он "скучный бюрократ".

"Это разговор будто с машиной. Нет эмоций. Те же мысли, которые говорил Трюдо, но с такой спокойной осанкой. По сути как врач с пациентом. И ты не знаешь, как его вывести из равновесия, потому что он не выводится. Равно так же, как с Киром Стармером или с Макроном", — добавил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников объяснил, почему заявления США о выходе из переговоров стали шантажом России.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Трампа о полной оккупации Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eS0wt5-hnqQ&ab_channel=%D0%84%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
Теги:

Новости

Все новости