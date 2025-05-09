Зеленский раздражает Трампа: Портников назвал причину

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что президента США Дональда Трампа раздражает Владимир Зеленский из-за сильного сходства с ним. По словам Портникова, когда Трамп смотрит на Зеленского, он видит себя, но молодого.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Виталий Портников в интервью программе "Есть вопрос" высказал свое мнение относительно отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Портников предполагает, что Трамп "эмоциональный вампир", живущий на эмоциях.
Портников считает, что Трамп относится к Зеленскому так же как он относился к экс-премьеру Канады Джастину Трюдо. Как пример, Портников указывает, что новым лидером Канады стал Марк Карни, который говорит те же вещи, что и Трюдо, но для Трампа он "скучный бюрократ".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников объяснил, почему заявления США о выходе из переговоров стали шантажом России.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Трампа о полной оккупации Украины.
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