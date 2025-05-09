Зеленский раздражает Трампа: Портников назвал причину

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что президента США Дональда Трампа раздражает Владимир Зеленский из-за сильного сходства с ним. По словам Портникова, когда Трамп смотрит на Зеленского, он видит себя, но молодого.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Виталий Портников в интервью программе "Есть вопрос" высказал свое мнение относительно отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Портников предполагает, что Трамп "эмоциональный вампир", живущий на эмоциях.

"Его действительно раздражает не только Украина, но и раздражает Зеленский, потому что он будто смотрит в люстру и видит там себя молодого. Люди типа Зеленского, Трюдо, Джонсона могут вызвать эмоции, а Трамп живет на эмоциях. Он эмоциональный вампир. Такие люди бьют тарелки в супружеской жизни", – говорит политический обозреватель.

Портников считает, что Трамп относится к Зеленскому так же как он относился к экс-премьеру Канады Джастину Трюдо. Как пример, Портников указывает, что новым лидером Канады стал Марк Карни, который говорит те же вещи, что и Трюдо, но для Трампа он "скучный бюрократ".

"Это разговор будто с машиной. Нет эмоций. Те же мысли, которые говорил Трюдо, но с такой спокойной осанкой. По сути как врач с пациентом. И ты не знаешь, как его вывести из равновесия, потому что он не выводится. Равно так же, как с Киром Стармером или с Макроном", — добавил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников объяснил, почему заявления США о выходе из переговоров стали шантажом России.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Трампа о полной оккупации Украины.