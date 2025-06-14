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Зеленский расставил все по своим местам: передал ли Израиль Украине Patriot

Президент подтвердил, что Израиль передал Patriot, но система в Украину еще не попала

сегодня, 13:54 comments1139
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Кравцев Сергей

Израиль передал в США систему ПВО Patriot для восстановления. Однако этот ЗРК еще не был доставлен в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский расставил все по своим местам: передал ли Израиль Украине Patriot

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"С премьер-министром Нетаньяху мы договорились еще до нападения ХАМАСа на Израиль о соответствующих системах. Не Patriot, мы с ним договорились, что Украина сможет купить "Барак-8", хорошие аналоги американским системам. Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути", — сказал президент.

По словам Зеленского, после нападения ХАМАСа Украина не поднимала тему передачи систем ПВО, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Позже, как отметил президент, Украина получила информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

"То есть, есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать — мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра", — добавил он.

Владимир Зеленский заявил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления. По его словам, эту систему "на территории Украины еще не видели".

Глава государства отметил, что Украина благодарна Израилю за передачу Patriot. При этом украинский лидер уточнил, что он с осторожным оптимизмом об этом говорит, потому как ЗРК еще нет на территории Украины. Теперь многое зависит от США.

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