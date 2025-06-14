Зеленский расставил все по своим местам: передал ли Израиль Украине Patriot

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Кравцев Сергей
Израиль передал в США систему ПВО Patriot для восстановления. Однако этот ЗРК еще не был доставлен в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
По словам Зеленского, после нападения ХАМАСа Украина не поднимала тему передачи систем ПВО, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Позже, как отметил президент, Украина получила информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.
Владимир Зеленский заявил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления. По его словам, эту систему "на территории Украины еще не видели".
Глава государства отметил, что Украина благодарна Израилю за передачу Patriot. При этом украинский лидер уточнил, что он с осторожным оптимизмом об этом говорит, потому как ЗРК еще нет на территории Украины. Теперь многое зависит от США.
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