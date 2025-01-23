Зеленский рассказал, в каком случае способность РФ оккупировать Украину будет расти

Уменьшение украинской армии в разы – это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин и некоторые другие лидеры в мире. Если армия будет уменьшена в пять раз или ином количестве, тогда способность врага оккупировать Украину будет расти, и для Путина — это дивиденды. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью изданию "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент высказал мнение, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности. В случае, если Украина не будет в Альянсе, если не будет финансовой поддержки, тогда не удастся держать удары РФ без миллионной армии.

Зеленский отметил, что для содержания миллионной армии будет работать или вся наша экономика, или кто-то будет объединенно финансировать ее. Поэтому он считает, что НАТО — это самый дешевый вариант.

"Поэтому я и говорю, что такое гарантии безопасности? Если это просто бумажка, то мы не пойдем на еще один Будапештский меморандум", — резюмировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин часто заявляет, что готов вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям и якобы начать мирные переговоры с Украиной. Впрочем, Киев это отрицает. И вот сейчас на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе президент Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о так называемых "стамбульских переговорах". В частности, глава государства заявил, что тогда у Турции не было никаких переговоров, а было выставление Путиным ультиматумов Украине. В частности, якобы Зеленскому было поставлено условие уступить свой президентский пост Медведчуку и ряд других условий. Почему Зеленский именно сейчас сделал такие заявления? Могут ли Украину снова вернуть к выполнению ультимативных условий "Стамбула" для достижения мира? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, обратившись с вопросами к экспертам.



