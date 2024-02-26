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Зеленский рассказал в чем он лучше Трампа

Президент Владимир Зеленский считает, что он лучше понимает российского диктатора Владимира Путина, чем бывший глава США Дональд Трамп. Об этом, как сообщает портал «Комментарии», он рассказал CNN

26 февраля 2024, 19:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению Владимира Зеленского, на самом деле Дональд Трамп не понимает целей кремлевского диктатора в войне, именно поэтому и не поддерживает финансовую помощь Украине.

Зеленский рассказал в чем он лучше Трампа

Зеленский высказался о Трампе

Как подчеркнул глава Украины, несмотря на то, что Трамп в свое время встречался с Путиным, он его на самом деле не понимает и не знает. В свою очередь, говорит Зеленский, он лучше понимает российского диктатора и его цели. Как подчеркнул президент Украины, правда в том, что Путин никогда сам не остановится.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что если Трамп решит поддержать в войне Россию, а не Украину, то это будет против интересов американцев.

Напомним, в США и дальше продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине в размере 60 млрд дол. Трамп неоднократно призывал республиканцев не голосовать за пакет помощи Киеву. Вместе с тем в Пентагоне заявляли, что если Конгресс не поддержит оказание помощи Украине, то ВСУ будет тяжело на поле боя. Военным придется принимать сложные решения по поводу того, какие территории они смогут защитить от российского нашествия, а какие нет.

При этом президент Владимир Зеленский неоднократно призвал Трампа приехать в Украину и вместе с ним посетить линию фронта, чтобы собственными глазами увидеть, что делает агрессор, и почему страна так нуждается в помощи Соединенных Штатов.

Вместе с тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время бывший президент США Дональд Трамп не отреагировал на приглашение посетить Украину, публично озвученное Владимиром Зеленским. Украинский министр указал, что блокирование пакета помощи от США — это внутренняя политика, которую используют обе партии, обвиняя друг друга. Однако Украина не вмешивается в этот процесс. По словам Кулебы, главное получить поддержку американских избирателей, а не политиков.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/02/26/europe/zelensky-interview-ukraine-war-aid-trump-intl/index.html
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Обсуждения

Ігор

26 февраля 2024, 19:59

Те, що каже корумпований, не означає, що так і буде. Навіть навпаки, шкоди і корупції все більше. А те, що каже Трамп, це справджується.


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