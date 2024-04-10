Зеленский рассказал, с чего начнется контрнаступление ВСУ в 2024 году

Несмотря на сложности, с которыми сегодня столкнулась Украина на фронте, отражая штурмы оккупантов, командование ВСУ имеет план по контрнаступлению в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью Axel Springer сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Business Insider".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский заявил, украинское контрнаступление в 2024 году должно дать Украине определенные результаты.

Часть видения Зеленского успешного контрнаступления в 2024 году предполагает поражение важных объектов инфраструктуры, таких как аэропорты и мосты, а именно Крымский мост.

"Мы очень этого хотим", — сказал он, когда ему задали вопрос о разрушении моста в этом году.

Глава государства подчеркнул, что Крымский мост – не единственная цель. Речь идет о многих объектах инфраструктуры, которые являются военными целями.

"Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели. Не говоря уже о том, что они находятся на оккупированных территориях Украины – высказал президент Украины.

При этом глава государства признал, что не удалось достигнуть всех поставленных целей во время контрнаступления в 2023 году. Вместе с тем, Владимир Зеленский добавил, что у контрнаступления была и "положительная сторона".

"То, что мы сделали, например, на Черном море. Это было позитивно. Мы создали альтернативный зерновой коридор в Черном море и уничтожили многие подразделения российского флота. Это все большой успех? С одной стороны, нет. С другой стороны, Украина выстояла. Это большой успех" – заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ продолжает наступать на фронте: ухудшится ли ситуация к концу весны.



