Зеленский рассказал, с чего начнется контрнаступление ВСУ в 2024 году

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Кравцев Сергей
Несмотря на сложности, с которыми сегодня столкнулась Украина на фронте, отражая штурмы оккупантов, командование ВСУ имеет план по контрнаступлению в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью Axel Springer сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Business Insider".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский заявил, украинское контрнаступление в 2024 году должно дать Украине определенные результаты.
Часть видения Зеленского успешного контрнаступления в 2024 году предполагает поражение важных объектов инфраструктуры, таких как аэропорты и мосты, а именно Крымский мост.
Глава государства подчеркнул, что Крымский мост – не единственная цель. Речь идет о многих объектах инфраструктуры, которые являются военными целями.
При этом глава государства признал, что не удалось достигнуть всех поставленных целей во время контрнаступления в 2023 году. Вместе с тем, Владимир Зеленский добавил, что у контрнаступления была и "положительная сторона".
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