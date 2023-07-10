Зеленский рассказал, при каких условиях поедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не поедет на саммит НАТО в Литву, если на нем не будут приняты необходимые для Украины решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Espreso.TV.



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Президент Украины считает, что саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля, – это важное событие, где Украина получит понятные и четкие гарантии безопасности, пока не станет членом военного альянса. Зеленский назвал саммит в Литве "делом политической воли" и подчеркнул, что некоторые страны до сих пор не понимают Россию, считаемую рациональной страной.

"Это не страна Пушкина, Чайковского, российского балета. Это страна террористов", – говорит Зеленский.

Зеленский объясняет, что для украинцев "чуть странно" звучит, когда партнеры говорят об обострении и большей эскалации с Россией.

"Какие нам еще обострения нужны? Думаю, пора принимать исторические решения", — говорит Зеленский.

По мнению Владимира Зеленского, члены НАТО должны решить, как правильно пригласить Украину в Североатлантический альянс. Таким образом, НАТО покажет, что не боится России.

Зеленский отметил, что поедет на саммит в Вильнюс тогда, когда Украина "будет иметь все решения" накануне встречи представителей НАТО. Президент Украины добавил, что не собирается отправляться в Литву "ради развлечений".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины назвал возможность, когда Путин будет ослаблен и сам будет искать диалог о прекращении войны.

Также "Комментарии" писали, что Украина пессимистически настроена по вступлению в НАТО перед саммитом в Вильнюсе.