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Зеленский рассказал, почему теперь уверен, что Трамп может заставить Путина прийти к миру

Президент подчеркнул, что надеется, что потенциальное мирное соглашение будет чем-то большим, чем просто лист бумаги

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей

Если президент США Дональд Трамп хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прийти к миру, у него это получится. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Fox News" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, почему теперь уверен, что Трамп может заставить Путина прийти к миру

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что надеется, что потенциальное мирное соглашение будет чем-то большим, чем просто лист бумаги.

"Мы хотим, чтобы он (Трамп – ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, риторика Трампа в отношении Путина и переговоров является "справедливой и честной". Он добавил, что это именно то, чего боится российский диктатор — чтобы сильный лидер поддерживал Украину.

Глава государства также призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы достичь мира и "более широких гарантий безопасности".

Украинский лидер выразил мнение, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так.

Президент отметил, что перед полномасштабным вторжением России он попросил бывшего президента Джо Байдена и его команду предпринять превентивные меры, например, ввести санкции против РФ. Зеленский также добавил, что просил оружие, но, по его словам, ему сказали, что его предоставят только, если Россия нападет.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами", — констатировал он.

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