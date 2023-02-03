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Зеленский рассказал, почему подписал закон об усилении ответственности военных

В военном руководстве считают, что этот закон об усилении ответственности военных позволит избежать необоснованных потерь личного состава

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных. Этот закон Зеленский подписал неделю назад.

Зеленский рассказал, почему подписал закон об усилении ответственности военных

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Подписанный мной закон № 8271 направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества" — отметил Владимир Зеленский.


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Президент отмечает, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В частности, в военном руководстве считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также, он призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

Зеленский заявил, что разделяет убеждение в том, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

В то же время, он назвал залогом боеспособности воинских подразделений, в том числе, соблюдение воинской дисциплины.

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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/173526
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