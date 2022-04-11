logo

BTC/USD

40974.15

ETH/USD

3035.59

LTC/USD

104.18

USD/UAH

31.50

EUR/UAH

34.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, почему некоторые страны продолжают «заигрывать» с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, почему некоторые страны продолжают «заигрывать» с Путиным

Президент Владимир Зеленский считает, что не весь Запад заигрывает с путинской властью во время войны в Украине

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Запад перестал видеть в России и ее президенте Владимире Путине человека, с которым можно вести диалог и строить нормальные человеческие отношения. Тем не менее, до сих пор на Западе есть ряд стран, которые не теряют надежду построить хорошие отношения с Москвой и продолжают "заигрывать" с Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для CBS.

Зеленский рассказал, почему некоторые страны продолжают «заигрывать» с Путиным

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины считает, что те страны, которые заигрывают с Путиным, просто не хотят "выходить из зоны комфорта". Помогать Украине оружием, финансово – это значит играть против России и Путина и это значит выйти из "зоны комфорта". Многие страны не могут решиться на этот шаг.

Зеленский отметил, что тех стран, которые до последнего не могли определиться и пытались поддерживать нормальные отношения с путинской Россией становится все меньше и меньше. Война, которую развязала против Украины Россия, объединила не только украинский народ, но и сам Запад.

Читайте на портале "Комментарии" — советник главы ОП Алексей Арестович сделал скандальное заявление о том, что Украине придется привыкать к новым реалиям и жить так, как уже много лет живет Израиль, постоянно обороняясь от арабов. Арестович считает, что 2035 года Украине придется постоянно обороняться от попыток России оккупировать часть или всю Украину. Будут как отдельные конфликты, так и большие войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Луганской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа. Враг потерял существенное количество боеприпасов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/1211
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!