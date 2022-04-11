Зеленский рассказал, почему некоторые страны продолжают «заигрывать» с Путиным

Запад перестал видеть в России и ее президенте Владимире Путине человека, с которым можно вести диалог и строить нормальные человеческие отношения. Тем не менее, до сих пор на Западе есть ряд стран, которые не теряют надежду построить хорошие отношения с Москвой и продолжают "заигрывать" с Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для CBS.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины считает, что те страны, которые заигрывают с Путиным, просто не хотят "выходить из зоны комфорта". Помогать Украине оружием, финансово – это значит играть против России и Путина и это значит выйти из "зоны комфорта". Многие страны не могут решиться на этот шаг.

Зеленский отметил, что тех стран, которые до последнего не могли определиться и пытались поддерживать нормальные отношения с путинской Россией становится все меньше и меньше. Война, которую развязала против Украины Россия, объединила не только украинский народ, но и сам Запад.

Читайте на портале "Комментарии" — советник главы ОП Алексей Арестович сделал скандальное заявление о том, что Украине придется привыкать к новым реалиям и жить так, как уже много лет живет Израиль, постоянно обороняясь от арабов. Арестович считает, что 2035 года Украине придется постоянно обороняться от попыток России оккупировать часть или всю Украину. Будут как отдельные конфликты, так и большие войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Луганской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа. Враг потерял существенное количество боеприпасов.





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