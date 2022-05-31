Зеленский рассказал, почему наступает тот момент, когда России придется отложить оружие

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что наступает тот самый переломный момент в российско-украинской войне, когда агрессору придется отложить в сторону оружие и перейти к дипломатии. Как передает портал "Комментарии", Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что до сих пор на востоке Украины идут ожесточённые бои, ситуация продолжает оставаться непростой. Агрессор пытается собрать все силы на тех направлениях, где удается хотя бы немного продвигаться и бить точечно. Россия хочет усилить давление за счет того, что у агрессора больше живой силы.

Зеленский отметил, что на Донбассе сконцентрированы основные силы противника.

Далее глава государства перечислил населенные пункты, команда о взятии которых озвучена высшим руководством РФ. В первую очередь это Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск.

По словам Зеленского, несмотря на то, что Россия массового продолжает атаковать на Донбассе, все приближается к той переломной точке, когда у России останется только один выход из ситуации – отложить оружие, посмотреть на то, сколько уже убито российских военных и перейти к дипломатии. Президент уверен, что другого варианта просто быть не может.

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