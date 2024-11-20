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Зеленский рассказал, от чего предостерегал Шольца, но тот его не послушал

Владимир Зеленский говорит, что был против звонка Шольца Путину

сегодня, 13:44
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский знал, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен позвонить российскому диктатору. Зеленский предостерег Шольца от разговоров с Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Зеленский рассказал, от чего предостерегал Шольца, но тот его не послушал

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент признался, что у него состоялся откровенный разговором с Олафом Шольцом во время которого тот и рассказал, что намерен позвонить Владимиру Путину. Однако президент считает, что звонок не принес результатов.

"Что получил канцлер с этого звонка? Ничего. Ничего нового", — сказал украинский лидер.

Он добавил, что политическая изоляция российского лидера также оказывает давление на него.

"Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", — говорит Зеленский.

По его словам, разведки США и Европы взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине, но это не идет в разрез с их политикой политической изоляции.

"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же интервью глава украинского государства завил, что он согласен с тем, что, задействовав сильные рычаги дипломатии – есть реальный шанс прекратить войну. При этом президент выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру.

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