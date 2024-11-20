Зеленский рассказал, от чего предостерегал Шольца, но тот его не послушал

Глава украинского государства Владимир Зеленский знал, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен позвонить российскому диктатору. Зеленский предостерег Шольца от разговоров с Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент признался, что у него состоялся откровенный разговором с Олафом Шольцом во время которого тот и рассказал, что намерен позвонить Владимиру Путину. Однако президент считает, что звонок не принес результатов.

"Что получил канцлер с этого звонка? Ничего. Ничего нового", — сказал украинский лидер.

Он добавил, что политическая изоляция российского лидера также оказывает давление на него.

"Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", — говорит Зеленский.

По его словам, разведки США и Европы взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине, но это не идет в разрез с их политикой политической изоляции.

"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же интервью глава украинского государства завил, что он согласен с тем, что, задействовав сильные рычаги дипломатии – есть реальный шанс прекратить войну. При этом президент выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру.

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