Зеленский рассказал о жестком разговоре: что не так с ПВО в Украине

В Украине в ряде областей будут значительно усилены мобильные огневые группы. Это нужно, чтобы защитить их от террора, который устраивает страна-агрессор, задействуя "Шахеды" и другие дроны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания 7 февраля.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что заслушал доклады из всех регионов после очередной массированной атаки российского режима. Оккупанты среди прочего применили более 400 дронов, большинство из которых были именно "Шахедами".

"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране: значительные отключения", — сообщил он.

Владимир Зеленский также отметил, что был жесткий, откровенный разговор о работе мобильных огневых групп, сбивающих российские дроны. Компоненту МВГ планируется значительно усилить, соответствующие задачи уже есть.

"В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей", — отметил он.

Стоит напомнить, что российские оккупанты в ночь на 7 февраля в очередной раз массированно атаковали Украину. Россияне ударили более 400 дронами и около 40 ракетами разных типов, ПВО уничтожило большинство целей.

Главной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, являющимися ключевыми элементами украинской энергосети.

