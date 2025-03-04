Зеленский рассказал о точных требованиях РФ для завершения войны в Украине

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Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин не изменил своих требований по завершению войны против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По его словам, страна-агрессор и дальше настаивает на отказе Киева от украинских территорий и сокращении армии.
Президент подчеркнул, что пока украинцы будут стоять вместе, никто не сможет навязать такие условия, а мир будет достойным.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал то, что от него требовал Трамп . Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно.
По его словам, первым этапом на пути к переговорам и надежному миру могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.
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