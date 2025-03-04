Зеленский рассказал о точных требованиях РФ для завершения войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не изменил своих требований по завершению войны против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, страна-агрессор и дальше настаивает на отказе Киева от украинских территорий и сокращении армии.

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований по Украине. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что пока украинцы будут стоять вместе, никто не сможет навязать такие условия, а мир будет достойным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал то, что от него требовал Трамп . Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно.

"Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский в Твиттере.

По его словам, первым этапом на пути к переговорам и надежному миру могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

"Потом мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", — подчеркнул.

