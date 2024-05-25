Зеленский рассказал о своей просьбе к Байдену, в которой тот ему отказал

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что просил США и ЕС ввести санкции против Кремля и российского диктатора Владимира Путина еще до полномасштабного вторжения. Но тогда он услышал от партнеров слова об отказе. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью центральноазиатским СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я просил президента Байдена (Ред. – президента США) и Европейский Союз ввести санкции против Кремля, Путина, его окружения, энергетики до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически", — сказал глава государства.

По его словам, просьбу Украины услышали, но не выполнили, Вашингтон и Брюссель отказались вводить санкции.

"Все сказали, что нет: сначала шаг [должны сделать] русские, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И, что в итоге? В итоге большие человеческие потери, невосполнимые. И, мне кажется, что вот это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в разрухе. Убитые люди, судьбы, издевательства", — заявил президент.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский рассказал, что наступление российских оккупационных войск на севере Харьковской области, которое началось чуть больше двух недель назад, уже закончилось для Москвы катастрофой. Потери на этом направлении составляют 8 россиян до 1 украинца.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему антироссийские санкции не срабатывают: получит ли Киев замороженные активы РФ. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



