Зеленский рассказал о своей просьбе к Байдену, в которой тот ему отказал

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что просил США и ЕС ввести санкции против Кремля и российского диктатора Владимира Путина еще до полномасштабного вторжения. Но тогда он услышал от партнеров слова об отказе. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью центральноазиатским СМИ.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, просьбу Украины услышали, но не выполнили, Вашингтон и Брюссель отказались вводить санкции.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский рассказал, что наступление российских оккупационных войск на севере Харьковской области, которое началось чуть больше двух недель назад, уже закончилось для Москвы катастрофой. Потери на этом направлении составляют 8 россиян до 1 украинца.
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Ігор
сегодня, 13:49
Знов переклав вину на когось ще й минулою датою - три роки тому.