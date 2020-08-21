Зеленский рассказал о старте производства вакцин от коронавируса в Украине: есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в нашей стране могут наладить производство вакцин от коронавируса. Однако есть одно условие, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, сейчас МОЗ Украины ведет переговоры со странами-разработчиками вакцин и хочет организовать сотрудничество. Если же переговоры пройдут успешно, в Украине запустят производство вакцины. Зеленский говорит, что в Украине есть несколько предприятий, которые заявили о своей готовности массово производить прививки от COVID-19. Но делать это будут только после договоренности с иностранными партнерами.

Ранее "Комментарии" сообщали, что киевляне станут первыми в Украине, кого начнут вакцинировать от коронавируса. Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы столицы Олег Рубан. По словам доктора, именно столица с большим количеством людей из группы риска и миграцией населения одной из первых в Украине зашла в эпидемию и, вероятно, последней из нее выйдет. Чиновник говорит, что в Киеве массово тестируют всех людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций, и у 10-15% из них подтверждается коронавирус.





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