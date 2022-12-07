Зеленский рассказал о соблазне России, который она пытается продать свободному миру

Возникает большой соблазн, когда Россия предлагает мирные переговоры, временное перемирие в войне против Украины. Но этот обман нельзя принять, потому что агрессору нужна передышка для еще более ожесточенного рывка. Есть только один путь, по которому должна пройти Россия и этот путь называется поражение в войне. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была допущена историческая ошибка", — заявил Зеленский.

Глава государства акцентировал, если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Запад и Украина не должны даже думать о том, чтобы обменять свои ценности на какие-то компромиссы, которые предлагает Москва.

"Мы должны полностью защитить свободу и гарантировать безопасность нашей демократии. Тот, кто начал неспровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности", — заявил Зеленский.

По его словам, любой "другой вариант", кроме украинской победы, будет ошибкой и это нужно честно признавать.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Луганщине ожесточенные бои: оккупанты подтянули резервы – потери огромные.

Также издание "Комментарии" сообщало — ЧП на стратегически важных российских аэродромах: о чем говорит произошедшее. Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!