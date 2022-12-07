Зеленский рассказал о соблазне России, который она пытается продать свободному миру

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Кравцев Сергей
Возникает большой соблазн, когда Россия предлагает мирные переговоры, временное перемирие в войне против Украины. Но этот обман нельзя принять, потому что агрессору нужна передышка для еще более ожесточенного рывка. Есть только один путь, по которому должна пройти Россия и этот путь называется поражение в войне. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава государства акцентировал, если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Запад и Украина не должны даже думать о том, чтобы обменять свои ценности на какие-то компромиссы, которые предлагает Москва.
По его словам, любой "другой вариант", кроме украинской победы, будет ошибкой и это нужно честно признавать.
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Также издание "Комментарии" сообщало — ЧП на стратегически важных российских аэродромах: о чем говорит произошедшее. Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.
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