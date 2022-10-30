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Зеленский рассказал о ситуации с электричеством: дефицит сохраняется

В Украине все еще сохраняется дефицит генерации электричества

30 октября 2022, 23:29
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Автор:

Лиля Воробьева

Стабилизационные отключения будут продолжаться, потому что в Украине все еще сохраняется дефицит генерации электроэнергии. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего обращения.

Зеленский рассказал о ситуации с электричеством: дефицит сохраняется

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства сообщил, что 30 октября не было аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, специалистам удалось восстановить техническую возможность поставки электроэнергии после российских ударов.

"Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому очень бережное потребление электричества и стабилизационные отключения должны продолжаться", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский эмоционально отреагировал на вопросы итальянского журналиста. Владимир Зеленский дал обширное интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. В ходе беседы с журналистом президент Украины озвучил несколько важных заявлений и эмоционально отреагировал на вопросы итальянца. Журналист популярного в Италии издания Corriere della Sera спросил Зеленского о том, почему во время энергетического кризиса итальянские граждане должны платить за газ столь высокую цену. Журналист говорит, что многие итальянцы задают себе вопросы. Зеленский на такой вопрос отреагировал эмоционально и пытался объяснить, что это не зависит от Украины. Президент отмечает, что Россия еще год до вторжения в Украину спровоцировала дефицит энергоносителей и, таким образом, подняла цену на свои газ и нефть. Также Зеленский считает, что России не нужны независимые Европа и Италия, ведь РФ хочет продавать свои ресурсы другим странам и не иметь конкурентов.
 
 
 




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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/3408383642819351/
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