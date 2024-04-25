Зеленский рассказал о планах Путина и договоренностях с Байденом

Глава украинского государства Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства по помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, которые предшествовали принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел — все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!", – высказался президент.

По его словам, украинская сторона в эти дни уже максимально активно работала с американскими партнерами на всех уровнях, чтобы оперативно "наполнить этот пакет" от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. "От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники.

Владимир Зеленский в очередной раз высказал слова благодарности президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что "нужно выбивать землю из-под ног у Путина", не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить.

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