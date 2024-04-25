Зеленский рассказал о планах Путина и договоренностях с Байденом

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства по помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, которые предшествовали принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в традиционном вечернем обращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, украинская сторона в эти дни уже максимально активно работала с американскими партнерами на всех уровнях, чтобы оперативно "наполнить этот пакет" от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. "От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники.
Владимир Зеленский в очередной раз высказал слова благодарности президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что "нужно выбивать землю из-под ног у Путина", не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить.
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