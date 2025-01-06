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Зеленский рассказал о планах Путина: чего нужно ждать в апреле

Владимир Зеленский считает, что Россия будет осуществлять вмешательство в Молдавию.

сегодня, 09:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть конкретные планы на Молдову. По словам Зеленского, это можно будет увидеть в апреле этого года.

Зеленский рассказал о планах Путина: чего нужно ждать в апреле

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал о планах Путина на Молдову. Как объясняет президент, в Кремле хотят развернуть Кишинев от движения в Европу.

"Он сейчас будет бороться за парламент Молдовы. Это второй его шаг. Вы увидите в апреле, что произойдет. Он начнет разворачивать Молдову от Европы, хотя они туда и хотят. Ему все равно", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Путин пытается вернуть влияние России во все страны, когда-то являвшиеся частью Советского Союза.

Напомним, что в 2024 году в Молдове прошли президентские выборы, на которых во втором туре победу одержала Мая Санду – 54,29%. Также на выборах был проведен референдум по членству Молдовы в ЕС. Это направление развития было поддержано 50,35% голосами.

После голосования президент Мая Санду объяснила незначительное преимущество в результатах российским вмешательством и охарактеризовала его как "беспрецедентную атаку на демократию", добавив, что ее правительство имеет доказательства того, что 300 000 голосов были куплены. Также о существовании российского вмешательства заявили в ЕС и США, тогда как в Кремле отрицают свое влияние и выразили сомнения в результатах выборов из-за незначительного преимущества голосов.

В 2025 году в Молдове запланированы парламентские выборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, почему Молдова не может сбивать российские ракеты.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал Путина вымершим существом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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