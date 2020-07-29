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Зеленский рассказал о нарушении перемирия на Донбассе

Президент Украины говорит, что на Донбассе фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков

сегодня, 12:50
Автор:

Елена Волкова
Зеленский рассказал о нарушении перемирия на Донбассе

Украина полностью выполняет договоренности по сохранению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет “Сегодня”. 

"Что касается устойчивого прекращения огня… Это главный пункт в минском процессе, это главный пункт не только на заседаниях "нормандской четверки", это главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей. Без прекращения огня ничего не будет", – сказал он.

При этом президент отметил, что на Донбассе фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков. В случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие… Что касается той стороны, все будет зависеть от Российской Федерации. Смогут ли они все контролировать, смогут ли – самое главное – придерживаться тех договоренностей, которые у нас были", – добавил президент.

Ранее мы сообщали, что представительство президента в Крыму сообщает о кибератаке хакеров, подконтрольных ФСБ России.


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