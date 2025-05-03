Зеленский рассказал о лучшем разговоре с Трампом: он именил президента США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане был лучшим из всех. По его словам, переговоры с Трампом с глазу на глаз сработали.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Владимир Зеленский назвал 15-минутную встречу с Дональдом Трампом в Ватикане самой предметной. По словам президента, несмотря на ее краткосрочность, у нее была правильная атмосфера, которая в итоге сработала.

"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", — сказал Зеленский.

Президент считает, что после личного разговора с Трампом видение президента США изменилось относительно войны в Украине. Зеленский указывает, что конечный шаг остается за Трампом, поэтому следует ожидать действий от него.

"Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на все немного по-другому. Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно", — добавил Зеленский.

Напомним, что 26 апреля Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Ватикане. Оба лидера прилетели для участия в церемонии похорон Папы Франциска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, о чем Зеленский просил Трампа в Ватикане.

Также "Комментарии" писали, что Трамп изменил мнение о Путине после разговора с Зеленским в Ватикане и подписанном соглашении о полезных ископаемых.