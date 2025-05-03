Зеленский рассказал о лучшем разговоре с Трампом: он именил президента США

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане был лучшим из всех. По его словам, переговоры с Трампом с глазу на глаз сработали.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Владимир Зеленский назвал 15-минутную встречу с Дональдом Трампом в Ватикане самой предметной. По словам президента, несмотря на ее краткосрочность, у нее была правильная атмосфера, которая в итоге сработала.
Президент считает, что после личного разговора с Трампом видение президента США изменилось относительно войны в Украине. Зеленский указывает, что конечный шаг остается за Трампом, поэтому следует ожидать действий от него.
Напомним, что 26 апреля Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Ватикане. Оба лидера прилетели для участия в церемонии похорон Папы Франциска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, о чем Зеленский просил Трампа в Ватикане.
Также "Комментарии" писали, что Трамп изменил мнение о Путине после разговора с Зеленским в Ватикане и подписанном соглашении о полезных ископаемых.
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