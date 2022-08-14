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Зеленский рассказал о «хороших новостях» с юга

Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Борьба украинского народа вместе со своим войском на юге дает повод для оптимизма, ведь продолжают поступать хорошие новости об уничтожении сил и средств оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в уже традиционном своем обращении к украинцам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о «хороших новостях» с юга

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что ВСУ не теряют ни дня, проводят свои операции на южном направлении и тем самым лишают россиян возможности не только наступать, но и обороняться.

Владимир Зеленский признал, что на Донбассе по-прежнему неспокойно, продолжаются ожесточенные бои. При этом ВСУ продолжают держать оборону, не отступая со своих позиций. Подтверждением этого есть то, что бои продолжаются все на тех же участках, что и раньше. Самые горячие точки в районе Авдеевки, Марьинки, Песков, Бахмута. Чтобы взять эти населенные пункты Кремль бросил огромные ресурсы, немереное количество живой силы, техники. Вражеская артиллерия не смолкает ни на минуту. Поэтому все бойцы, которые стоят на этих направлениях и дают отпор врагу – просто герои. 

В Харьковской области, уверен президент, у оккупантов нет шансов, потому как "украинская оборона крепка, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны считают, что силы россиян на западном берегу Днепра в Херсонской области на исходе. Если враг не успеет отремонтировать поврежденные мосты, то ВСУ смогут выбить агрессора.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве.




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