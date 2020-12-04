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Зеленский рассказал, когда в Украине объявят локдаун

Президент Владимир Зеленский заявил, что в декабре локдауна не будет

сегодня, 20:01
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что локдауна на фоне пандемии коронавируса в Украине в декабре не будет. В то же время, по словам главы государства, он вполне вероятен в январе. Об этом президент рассказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский рассказал, когда в Украине объявят локдаун

По словам главы государства, Кабинет министров Украины опубликует даты локдауна со всеми возможными ограничениями и его форматом на заранее, не за одну неделю, как об этом говорили в правительстве. Зеленский заявил, что поручил Кабмину все подготовить и сообщить уже на следующей неделе.

Владимир Зеленский также отметил, что украинцам не стоит беспокоиться, если они запланировали на январь отпуск – для граждан нашей страны границы будут открыты и на въезд, и на выезд.

Кроме того, президент призвал украинцев соблюдать правила карантина, правильно носить маску в общественных местах и придерживаться социального дистанциирования.

Напомним, сегодня, 4 декабря, во время брифинга глава Минздрава Максим Степaнов заявил, что Министерство здравоохранения не будет предлагать введение лoкдауна в этом году. По словам чиновника, ужесточение карантина может произойти с первых чисел января 2021 года.

Глава Минздрава также подчеркнул, что с конца января и в феврале медицинская система ожидает пик заболеваемости гриппом, что произведет сильную нагрузку на государственную систему здравоохранения. Именно к этому периоду, по словам Максима Степанова, стоит подойти с минимальными цифрами заболеваемости коронавирусом, а вследствие и низким количеством госпитализаций c COVID-19.


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