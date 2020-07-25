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Зеленский рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Украина уже сейчас должна заняться вопросом получения вакцины от коронавируса

сегодня, 20:49
Автор:

Павел Зинченко
Зеленский рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Президент Владимир Зеленский заявил, что берет под личный контроль получение Украиной вакцины от коронавируса, как только она будет готова. Об этом сообщает издание Слово і Діло со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский будет контролировать процесс получения Украиной вакцины от коронавируса после ее появления. Глава государства заявил, что Украина должна получить вакцину в числе первых. По мнению Зеленского, необходимо уже сейчас вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса, поскольку потом это будет проблематично, ведь правительства других стран также начнут заниматься этим вопросом.

"Наши дипломатические контакты сообщают, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые получат возможность закупить вакцину", - подчеркнул Зеленский.

Помимо этого, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран относительно получения вакцины.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский хочет подписать соглашение с Путиным.


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