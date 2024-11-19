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Зеленский рассказал, когда наступят решающие моменты в войне

Президент подчеркнул, что Россия по-прежнему хочет разрушения Украины

сегодня, 13:02
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский во время представления в Верховной Раде Плана устойчивости Украины призвал украинцев непреклонно работать ради победы. Однако украинский лидер заинтриговал, что уже в следующем году должен наступить решающий момент в войне.

Зеленский рассказал, когда наступят решающие моменты в войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Украине, возможно, придется пережить кого-то в москве, чтобы достичь всех целей, мы не откажемся от права на всю свою территорию", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, на этом этапе войны решается кто кого дожмет.

Как отметил украинский лидер, Украина имеет право самостоятельно определять, как жить дальше. Но чтобы реализовать это право, нужно сейчас выстоять и не посыпаться, и для этого нужна внутренняя устойчивость.

"Украинцы исправили историческую ошибку поколений, которые боролись ради нашего государства в прежние времена. Мы не потеряли единства, не потеряли нашего государства. Мы не стали сражаться друг с другом, конкурировать за Украину друг против друга и потому не стали внутренне слабыми. И потому Украина может победить Россию", – отметил президент.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План устойчивости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.

"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию", — подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Железняка, у плана устойчивости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев.

Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны.

"Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы!", — сказал президент.




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