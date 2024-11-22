Зеленский рассказал, как Путин плюет в лицо мировым лидерам

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "плюет в лицо" мировым лидерам, стремящимся к восстановлению мира. По словам Зеленского, Путин чувствителен к реакции мира, поэтому, усилив давление на Россию, можно будет закончить войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на баллистический ракетный удар России по Украине. По его словам, Путин уже во второй раз шагнул к эскалации и расширению войны.
Президент указывает, что Путин игнорирует Китай, США, европейские страны, призывающие не расширять войну. В то же время российский диктатор делает все, чтобы война продолжалась и дальше.
По словам Зеленского, мир должен реагировать на действия Путина, однако сейчас нет сильной реакции. Как объясняет президент, "Путин очень чувствителен к такому", а постоянными ударами и усилением эскалации глава Кремля проверяет международных партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько в России межконтинентальных баллистических ракет.
Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на новую баллистическую ракету РФ, ударившую по Украине.
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