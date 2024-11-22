Зеленский рассказал, как Путин плюет в лицо мировым лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "плюет в лицо" мировым лидерам, стремящимся к восстановлению мира. По словам Зеленского, Путин чувствителен к реакции мира, поэтому, усилив давление на Россию, можно будет закончить войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на баллистический ракетный удар России по Украине. По его словам, Путин уже во второй раз шагнул к эскалации и расширению войны.

"Была применена новая баллистическая ракета. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента, по меньшей мере, 11 тысяч солдат", — сказал Зеленский.

Президент указывает, что Путин игнорирует Китай, США, европейские страны, призывающие не расширять войну. В то же время российский диктатор делает все, чтобы война продолжалась и дальше.

"Когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну дольше – он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет возобновления мира", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, мир должен реагировать на действия Путина, однако сейчас нет сильной реакции. Как объясняет президент, "Путин очень чувствителен к такому", а постоянными ударами и усилением эскалации глава Кремля проверяет международных партнеров.

"Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что Путин делает. Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции", — сказал Зеленский и призвал надавить на Путина и заставить Россию к миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько в России межконтинентальных баллистических ракет.

Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на новую баллистическую ракету РФ, ударившую по Украине.