Зеленский рассказал, как именно обеспечит народовластие в Украине

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Татьяна Лозовенко
Для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач. В том числе выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.
Фото: из открытых источников
Сообщается, что Зеленский пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия. Он отметил, что это один из путей, когда воля народа преобразуется в реальные решения и граждане будут услышаны, не рискуя своей жизнью.
Зеленский заявил, что есть ряд задач, которые предстоит решить.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Вьетнам пригрозил запретить Facebook в стране, если компания не подчинится давлению правительства, чтобы подвергнуть еще большей цензуре местный политический контент. Угрозы включали полный запрет на Facebook во Вьетнаме, где компания получает доход в размере почти 1 миллиарда долларов.
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