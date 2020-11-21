kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.11.2020

BTC/USD

18730.17

ETH/USD

535.27

LTC/USD

85.98

НБУ 21.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, как именно обеспечит народовластие в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, как именно обеспечит народовластие в Украине

Зеленский заявил, что есть ряд задач, которые предстоит решить

сегодня, 17:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач. В том числе выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Зеленский рассказал, как именно обеспечит народовластие в Украине

Фото: из открытых источников

Сообщается, что Зеленский пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия. Он отметил, что это один из путей, когда воля народа преобразуется в реальные решения и граждане будут услышаны, не рискуя своей жизнью.

Зеленский заявил, что есть ряд задач, которые предстоит решить.

"Речь идет о том, как сплотить общество не "против", а "за". Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам?", — отметил президент, добавив, что, к сожалению, человека сейчас судит не правительство, а социальные сети 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Вьетнам пригрозил запретить Facebook в стране, если компания не подчинится давлению правительства, чтобы подвергнуть еще большей цензуре местный политический контент. Угрозы включали полный запрет на Facebook во Вьетнаме, где компания получает доход в размере почти 1 миллиарда долларов.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskiy-nazval-zadachi-puti-narodovlastiyu--1605969591.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ