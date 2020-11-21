Зеленский рассказал, как именно обеспечит народовластие в Украине

Для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач. В том числе выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Фото: из открытых источников

Сообщается, что Зеленский пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия. Он отметил, что это один из путей, когда воля народа преобразуется в реальные решения и граждане будут услышаны, не рискуя своей жизнью.

Зеленский заявил, что есть ряд задач, которые предстоит решить.

"Речь идет о том, как сплотить общество не "против", а "за". Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам?", — отметил президент, добавив, что, к сожалению, человека сейчас судит не правительство, а социальные сети

Ранее "Комментарии" сообщали, что Вьетнам пригрозил запретить Facebook в стране, если компания не подчинится давлению правительства, чтобы подвергнуть еще большей цензуре местный политический контент. Угрозы включали полный запрет на Facebook во Вьетнаме, где компания получает доход в размере почти 1 миллиарда долларов.









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