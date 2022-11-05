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Зеленский рассказал, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости

Президент Украины анонсировал возможные новые поставки ПВО для Украины

сегодня, 22:29
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Автор:

Slava Kot

Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости относительно систем ПВО для Украины. Соответствующее видео появилось на Telegramканале президента Украины.

Зеленский рассказал, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский сказал во время видеообращения, что украинская военная верхушка рассматривала возможные варианты мер безопасности против российских атак ракетами и дронами-камикадзе.

Украинский президент подчеркнул, что ВСУ имеет значительные успехи в уничтожении беспилотников и ракет, хотя заметил, что есть над чем работать, ведь нужна безопасность всего неба над Украиной.

"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", — сообщил украинский президент в видеообращении.

Напоминаем, что ПВО – это противовоздушная оборона, а ПРО – противоракетная оборона.

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского с анонсом будущих хороших новостей можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ в октябре уничтожили наибольшее количество российских военных с момента начала войны России против Украины. По статистике, украинские воины ликвидировали более 12 тыс. российских единиц личного состава, кроме того, ВСУ установили рекорд в количестве уничтоженных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем — 406 и 333, единиц вражеской техники соответственно.

Также "Комментарии" писали о проценте сбитых иранских дронов-камикадзе. Президент Украины сообщил, что ВСУ сбивает 60-70% вражеских беспилотников. Над улучшением качества сбития иранских дронов работала украинская и израильская разведка.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/3893
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