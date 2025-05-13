Зеленский рассказал, что просил Китай у Украины на 9 мая

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай обратился с просьбой, чтобы Украина не наносила удары по России во время парада на 9 мая. По словам Зеленского, Украина выполнила свои обещания.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами рассказал, что Украина получила сигналы с просьбой из Китая и других стран, чтобы не наносить удары по российским регионам, куда приехали иностранные лидеры на 9 мая.

"Китай просил Украину, чтобы с 8 по 10 мая была безопасность в Москве и не было ударов по параду победы", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина сдержала обещания, подтверждающие отсутствие атак на Москву, где Путин проводил парад перед иностранными лидерами двух десятков стран, в том числе руководителем КНР Си Цзиньпином.

"Украина еще раз своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает", — отметил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае отреагировали на предупреждение Зеленского об отсутствии гарантий безопасности от Украины во время визита Си Цзиньпиня в Москву. Как пояснил президент, россияне могут совершить провокации на День победы, в которых попытаются обвинить Украину, поэтому, по словам Зеленского, Украина не может предоставить полных гарантий безопасности на территории России.

Также "Комментарии" писали, что Китай прокомментировал 30-дневное перемирие, которое предложили Путину европейские лидеры, в частности Владимир Зеленский. Представитель МИД КНР заявил, что главным приоритетом Китая в войне в Украине являются попытки предотвращения эскалации и создания условий для окончания военного конфликта.