Зеленский рассказал, что даст замораживание войны с Россией

Замораживание войны в Украине без сильной позиции нашего государства невозможно, ведь это может привести к новой агрессии со стороны России за несколько лет. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Если конфликт будет заморожен без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через два-три-пять лет… Я не знаю… Это зависит не от нас… Он вернется и разрушит нас полностью и полностью. Он попытается нас разрушить ", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна укрепить свои позиции еще до начала мирных переговоров с Москвой. Это возможно благодаря мощной поддержке международных партнеров.

"Что это значит? Самое важное, что было в нашем плане победы: это пакет оружия, включая хорошую, достаточную цифру, о дальнобойных ракетах, разные моменты, которые были прописаны. Это было в нашем плане, которым мы поделились не только с американскими, но и по делу". и с европейскими партнерами", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в мирных переговорах должны участвовать не только Украина и Россия, но и представители Европейского Союза и НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с новым руководством европейских институций отметил, что Украина видит себя частью системы безопасности НАТО и Европейского Союза. Он подчеркнул важность подхода к любым переговорам с Россией с усиленной международной поддержкой, включающей оружие из "Плана победы", дальнобойные ракеты и приглашения в НАТО.