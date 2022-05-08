Зеленский рассказал, что будет означать объявление Путиным войны Украине

Как передает портал "Комментарии", в начале мая у украинской разведки появилась информация о том, что президент россии на 9 мая может объявить массовую мобилизацию на войну против Украины, тем самым фактически официально подтвердив, что Москва ведет против Киева войну, а не какую-то фейковую "спецоперацию". Своим мнением в интервью "FoxNews" поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины заявил, что даже. Если российское руководство примет решение объявит всеобщую мобилизацию, то это ничего не изменит для Украины. Самая настоящая война россии против Украины продолжается 8 лет, а полномасштабное вторжение российской армии продолжается больше 70 дней.

Зеленский добавил, победа, которую так хотят получить русские – это поражение цивилизованного мира. При этом глава украинского государства подчеркнул, что 9 мая может стать для всего мира, как один из самым кровавых дней, о котором нельзя забывать. Это важно понимать всему челдловечеству, а не только гражлданам Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — российские военные продолжают убеждать президента рф Путина в том, что необходимо как можно быстрее объявлять всеобщую мобилизацию в россии. Российское военное командование боится, что из-за нехватки человеческих ресурсов не удастся выполнить поставленные задачи. У Путина на столе лежит план по объявлению мобилизации, но о том, чтобы согласиться с таким планом еще решение не принято.

"Комментарии" сообщало - Кремле цинично рассказали, кто еще, кроме России, может посягнуть на украинские земли. Также издание

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