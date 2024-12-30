Зеленский раскрыл детали, как работает Армия+: сколько рапортов согласовано

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Кравцев Сергей
Недавно в приложении "Армия+" добавили функцию перевода военных. Сейчас уже согласовано более 5 тысяч рапортов. Как передает портал "Комментарии", об этом в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский добавил, что функция доступна уже и для Национальной гвардии Украины, а также ею смогут воспользоваться пограничники.
Глава государства отметил, что страна и дальше будет развивать цифровые сервисы, поскольку они не только убирают "бумажную" армию, но и действительно помогают людям "чувствовать больше благодарности от государства и больше уважения к себе".
Читайте также на портале "Комментарии" — украинский военный с позывным "Алекс" оценил возможность упрощенной системы переводов через подачу электронного рапорта через приложение "Армия+". По его словам, этот вариант быстро работает, однако лишь по заключению ВЛК.
Военный в собственном Telegram-канале рассказал о преимуществах перевода через приложение "Армия+". По его словам, это значительно ускоряет процесс, что видно из примеров собратьев.
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