Зеленский раскрыл детали, как работает Армия+: сколько рапортов согласовано

Недавно в приложении "Армия+" добавили функцию перевода военных. Сейчас уже согласовано более 5 тысяч рапортов. Как передает портал "Комментарии", об этом в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Я хочу сейчас отметить и команду Министерства обороны Украины за работу приложения "Армия+", которое тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных. В частности, это перевод — вопрос, который долго не решался. И сейчас в Вооруженных Силах Украины это уже работает: более 5 тысяч переводов положительных есть — рапорты согласованы", — рассказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что функция доступна уже и для Национальной гвардии Украины, а также ею смогут воспользоваться пограничники.

Глава государства отметил, что страна и дальше будет развивать цифровые сервисы, поскольку они не только убирают "бумажную" армию, но и действительно помогают людям "чувствовать больше благодарности от государства и больше уважения к себе".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский военный с позывным "Алекс" оценил возможность упрощенной системы переводов через подачу электронного рапорта через приложение "Армия+". По его словам, этот вариант быстро работает, однако лишь по заключению ВЛК.

Военный в собственном Telegram-канале рассказал о преимуществах перевода через приложение "Армия+". По его словам, это значительно ускоряет процесс, что видно из примеров собратьев.

"По переводам через Армия+ — будто работает эта тема, но это относительно перевода по заключению ВЛК, с момента согласования рапорта собрату пришлось ждать чуть больше недели, что честно говоря очень круто. К примеру, мой родственник, написавший бумажный рапорт, имея вывод ВЛК ждет приказа на перевод уже четвертый месяц, потому что, то отправили документы, то они где-то потерялись и т.д.", — указывает лейтенант.



